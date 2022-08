Quasi 60 multe al giorno: il T-red non perdona i “furbetti” del rosso

VICENZA - Quasi 850 infrazioni in 15 giorni. Poco meno di 60 al giorno.

Pioggia di violazioni in uno degli incroci più pericolosi di Vicenza. In viale dal Verme, lungo la circonvallazione interna, le nuove telecamere non perdonano. Il T-red installato all'inizio di agosto sui semafori pizzicano tutti gli automobilisti indisciplinati. Dai “furbetti” che passano con il rosso a quelli che utilizzano la corsia con svolta a sinistra per procedere invece dritti. Come se non bastasse, molte manovre pericolose avvengono di notte.

Insomma, l'intersezione tra viale Dal Verme e strada Sant'Antonino si conferma ad alto rischio incidenti. Ma nessuno può farla franca. Anche perché le multe vengono recapitate direttamente a casa. E il Comune incassa. Quasi 50 mila euro in due settimane. L'importo? Da 50 a 170 euro, con decurtazione di punti dalla patente.

Qualche dato: dall'1 al 15 agosto - periodo di rilevazione - 54 veicoli hanno attraversato l'incrocio con semaforo rosso nelle due direzioni principali mentre 38 hanno svoltato a sinistra sempre con semaforo rosso. Altri 712, con il rosso, non hanno rispettato la corsia di canalizzazione per la svolta obbligatoria, mentre 44 hanno superato la striscia di arresto con luce rossa. «Su viale Dal Verme transitano 20 mila auto al giorno - osserva il vicesindaco Matteo Celebron - Il vero problema è relativo ai passaggi con il rosso. Si tratta di manovre molto pericolose per cui rinnoviamo la raccomandazione a rispettare correttamente le corsie a tutela della sicurezza degli utenti della strada».