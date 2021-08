Pronto il progetto Tav: 6 km per 1,75 miliardi, stazione in Fiera e filobus

VICENZA - Sarà una linea che rivoluzionerà il trasporto pubblico della città. Di più. Ridisegnerà la mobilità del capoluogo grazie a una nuova stazione in Fiera, al recupero di quella storica in viale Roma e alla realizzazione di un filobus elettrico di 12 km da ovest a est.

L'Alta Velocità è pronta a fermarsi a Vicenza. Rfi depositerà il progetto definitivo entro la fine di agosto. Poi si aprirà il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e cittadini per esaminarlo e mettere in luce le criticità. La conferma è arrivata nel recente incontro tenutosi in Camera di Commercio alla presenza, tra gli altri, del presidente Giorgio Xoccato e del sindaco Francesco Rucco.

Si parla di un'opera da 1 miliardo e 75 milioni interamente coperti, lunga poco più di 6 km e destinata a collegare 4 comuni: Vicenza, Altavilla, Sovizzo e Torri di Quartesolo. Previsti un sottopasso ferroviario a Olmo tra la Regionale 11 e viale della Scienza, il riordino della viabilità in zona industriale e il prolungamento di via Martiri delle Foibe con collegamento fino a viale Serenissima. «Lanciamo un appello alle categorie economiche perché il progetto avrà un impatto sulla città e sulle prossime generazioni - il commento di Xoccato - È importante che le imprese per prime siano consapevoli e pronte ad affrontare i cambiamenti».