Largo Paolo Rossi, via libera della Prefettura all'intitolazione

VICENZA - Via libera dalla Prefettura di Vicenza all'intitolazione alla memoria di Paolo Rossi dell'area antistante all'accesso principale dello stadio Menti, il cui indirizzo sarà «Largo Paolo Rossi 9». L'intitolazione di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni è infatti soggetta all'autorizzazione prefettizia.

«Si tratta - dichiara il sindaco Francesco Rucco - di un'autorizzazione importante che ci consente di proseguire con l'iter per l'intitolazione della nuova piazza che realizzeremo, in accordo con la società L.R. Vicenza e Federica, moglie del calciatore, in ricordo di Paolo Rossi. Da parte dell' amministrazione c'è l'impegno di procedere con la posa della targa di intitolazione entro fine settembre. Per quanto riguarda i lavori, inizieranno dopo la conclusione della stagione sportiva 2021-2022». Già approvata dalla Soprintendenza, la nuova denominazione toponomastica aveva ricevuto un parere consultivo negativo da parte della Deputazione di Storia Patria di Venezia e dall'Istat, per la somiglianza con la già esistente via Alessandro Rossi. Oggi invece il parere positivo della Prefettura.