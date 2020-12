Un maxi viadotto sul fiume metterà in sicurezza la zona sud della città

VICENZA - Un viadotto di 300 metri per alleggerire il traffico, ridurre le code e mettere in sicurezza idraulica il quartiere. La zona sud di Vicenza tira un sospiro di sollievo. Dopo decenni di progetti e promesse non mantenute, la viabilità di Debba si appresta a cambiare volto.

Dieci milioni di euro - a carico della Provincia - consentiranno agli automobilisti in transito lungo la Riviera Berica di raggiungere velocemente il casello di Vicenza est e ai residenti evitare di finire sott'acqua in occasione di forte maltempo, come accaduto solo pochi giorni fa. Le prime ruspe dovrebbero essere al lavoro fra tre anni, nel 2023.

Il maxi ponte attraverserà non solo l'alveo del Bacchiglione, ma tutta l'area golenale. «Sarà un'opera “pulita”, senza tiranti, in modo da non modificare un paesaggio di pregio», commenta il consigliere provinciale alle grandi infrastrutture Valter Orsi. «E' un onere economico importante che garantisce la sicurezza idraulica in un'area delicata dal punto di vista idrogeologico - aggiunge Francersco Rucco, presidente della Provincia - In più, destinando l'attuale strada dei Ponti di Debba a pista pedonale e ciclabile, garantiremo maggiore sicurezza».

L'intervento completo costerà poco meno di 20 milioni. Oltre al viadotto, sono previste 2 rotatorie e il collegamento con il casello, in parte a spese dell'Autostrada.

