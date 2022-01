Il nuovo consiglio provinciale debutta con 10 conferme e 6 volti nuovi

VICENZA - Nuovo sì, ma solo in parte. Prima seduta dell'anno per il consiglio provinciale di Vicenza.

Il 5 gennaio alle 14.30 a palazzo Nievo è previsto il debutto dei consiglieri eletti nel dicembre 2021 dagli oltre 1500 amministratori dei 114 Comuni del territorio. Tra i 16 vincitori della competizione che vedeva in corsa 27 candidati e 2 liste - Casa dei Comuni nord e sud - ci sono per la verità ben 10 conferme e 6 volti nuovi. I sindaci sono 12, i vicesindaci 2 così come i consiglieri comunali. Appena 2 le presenze femminili.

Ad attenderli, 2 anni di impegni, dalla gestione dei fondi del Pnrr a quella dei 1300 km di strade, dalla manutenzione dei 460 ponti al monitoraggio dei 46 istituti superiori di competenza. «E' un consiglio fortemente rappresentativo grazie all'alta affluenza alle urne e questo ci permetterà di lavorare bene - commenta il presidente della Provincia Francesco Rucco - Conto sulla conoscenza del territorio e sul senso pratico di amministratori che sapranno mettersi al servizio e all'ascolto dei colleghi e della comunità».

Questi i nomi. Matteo Mozzo e Giorgio Santini, rispettivamente sindaco e consigliere di Marostica, Marco Guzzonato (sindaco di Marano Vicentino), Davide Berton (vicesindaco di Rossano Veneto), Moreno Marsetti (sindaco di Malo), Valter Orsi (sindaco di Schio), Giovanni Antonio Gasparini (sindaco di Salcedo). E ancora: Matteo Zennaro (sindaco di Longare), Mattia Veronese (sindaco di Noventa), Marco Montan (sindaco di Castegnero), Giancarlo Acerbi (sindaco di Valdagno), Renzo Marangon (sindaco di Camisano), Davide Faccio (sindaco di Trissino), Matteo Macilotti (sindaco di Chiampo), Maria Cristina Franco (vicesindaco di Costabissara) e Giulia Busato (consigliera di Altavilla Vicentina).