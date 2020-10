Incendio nel deposito di attrezzi: distrutti un trattore e due auto

NANTO - Poco prima delle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colombara a Nanto per l’incendio divampato all’interno di un deposito mezzi agricoli di circa 120 mq: bruciati un’auto e due trattori. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno iniziato lo spegnimento della struttura completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo è stato in breve tempo circoscritto e spento. Completamenti distrutti i due mezzi agricoli, la vettura e tutto l’altro materiale depositato all’interno. Gravi i danni alla struttura completamente inutilizzabile. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate alle 9.

