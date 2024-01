"Celo, celo, manca": è la mostra con le figurine del calcio azzurro a Vicenza. In esposizione anche un album dedicato a Paolo Rossi

VICENZA - È un tuffo nel calcio azzurro, con le vittorie e le imprese più belle dell'ultimo mezzo secolo, la mostra di figurine, dal titolo «Celo, celo, manca», sulla storia della nazionale italiana, aperta dal 13 al 28 gennaio, a Palazzo Cordellina di Vicenza, con ingresso gratuito al pubblico.

In esposizione circa 500 figurine di varie edizioni, tra cui quelle Panini, della raccolta, composta da più di quattromila album provenienti da diverse parti del mondo, per un totale di 2 milioni e mezzo di pezzi, di Gianni Bellini, collezionista di fama internazionale.

L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Trissino, oltre che da Bellini, dall'assessore comunale allo sport Leone Zilio e da Gianni Grazioli, direttore generale dell'Associazione Italiana Calciatori, che ha dato il patrocinio alla rassegna.

Non mancheranno altri piazzamenti di prestigio, come il secondo posto di Messico '70 e la «Partita del secolo» tra Italia e Germania, il Mondiale in Argentina '78, le «Notti magiche» con il terzo posto di Italia '90, il secondo posto di Usa '94, oltre ai due secondi posti agli Europei di Belgio-Olanda 2000 e di Polonia-Ucraina 2012. Tra i cimeli in esposizione anche un album specifico dedicato a Paolo Rossi, il bomber di Spagna '82 scomparso prematuramente nel dicembre 2020 all'età di 64 anni.