Paura nella notte: molotov contro la sede del sindacato Adl Cobas

VICENZA - Bottiglia incendiaria contro la sede di viale Crispi del circolo Caracol Olol Jackson - progetto dedicato al sindacalista e attivista vicentino scomparso nel settembre 2017 - e del sindacato Adl Cobas. Questa notte ignoti hanno bruciato uno striscione al primo piano della sede riportante la scritta "Ieri partigiani, oggi antifascisti" e poi hanno tentato di dare fuoco alla pensilina di ingresso e inciso una croce celtica incista sul portone di legno. Sul ciclio della strada è stata trovata una bottiglia incendiaria artigianale con un adesivo con scritto "boia chi molla".

«Se pensate di intimidirci, avete perso il vostro tempo - si legge nella pagina Facebook "Caracol Olol Jackson" -, la sede sindacale ha già riaperto, il banco aiuti alimentari continua le sue attività quotidiane di consegna di spese alle famiglie in difficoltà e giovedí 18 giugno saremo in Piazza Castello alla manifestazione antifascista, perché "l'antifascismo è una responsabilità morale", come ci dicono dalle piazze "Black Lives Matter" di questi giorni negli Stati Uniti».

Sulla vicenda sta indagando la Digos di Vicenza.