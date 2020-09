Piogge intense nella notte, Torri di Quartesolo colpita, diversi paesi del vicentino sott'acqua

VICENZA - Piogge intense a macchia di leopardo sulla provincia e alcuni paesi e quartieri sono andati sott'acqua. Particolarmente difficile la situazione a Torri di Quartesolo dove cantine, cortili, scantinati e strade sono finiti allagati. Molti privati hanno messo in funzione le pompe, i vigili del fuoco sono letteralmente bombardati da richieste di interventi dalla prima mattina.

Sui social tanti gli appelli per ottenere un aiuto. Nel capoluogo è stato chiuso un sottopasso in via Martiri Foibe. Tra gli altri centri colpiti della provincia sono Caldogno, Villaverla, Dueville.



Ultimo aggiornamento: 10:56

