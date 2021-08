Luna park senza green pass e portici a lucido per la Festa dei Oto

VICENZA - Green pass? No, grazie. Il 27 agosto in Campo Marzo a Vicenza verrà inaugurato il luna park in vista della festa patronale dell'8 settembre. Con due novità, anzi tre. Innanzitutto all'ingresso il green pass non verrà richiesto. Ma l'accesso sarà consentito solo nei punti ristorazione e nelle aree comuni. Esenti anche gli under 12. Il passaporto vaccinale sarà necessario invece per alcune attrazioni. Queste ultime, a differenza del passato, potranno funzionare pure la mattina.

APPROFONDIMENTI VICENZA Vicenza, luna park senza green pass

Atteso infine l'attivo di una nuova giostra. Si tratta della “Star tower”, che permetterà di ammirare la città dall'alto in un modo alquanto “originale”. Ottanta complessivamente quelle previste nel parco divertimenti, che si fermerà nel capoluogo berico fino al 19 settembre.

Nel frattempo a Monte Berico i volontari si attiveranno per la pulizia dei portici. Il 28 agosto, dalle 8 alle 13 una cinquantina di persone tra alpini della sezione di Vicenza Monte Pasubio e militari americani della Ederle si ritroverà per la consueta pulizia. «Nelle scorse settimane la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica - ricorda il sindaco Francesco Rucco - per la tutela, conservazione, restauro, valorizzazione e digitalizzazione dei portici di Monte Berico, che si inserisce nel percorso verso le celebrazioni del sesto centenario della prima apparizione della Vergine Maria».