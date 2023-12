Lonigo. Ciclista trovato morto in un fossato: la vittima è un uomo di 59 anni

LONIGO (VICENZA) - Ciclista trovato morto in un fossato all'1.20 della notte di sabato 16 dicembre, in via Molino a Lonigo. A dare l'allarme un passante. I pompieri, arrivati sul posto contemporaneamente ai sanitari del 118, hanno recuperato il corpo dell’uomo dal canale di scolo. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, un 59enne.

L’uomo si presume stava rientrando verso casa con la bicicletta quando, per cause da accertare, è finito nella canaletta a bordo strada. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 4 dopo tutti i rilievi dei carabinieri.