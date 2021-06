Dueville, incidente tra auto e moto. Grave motociclista 42enne Foto

DUEVILLE - Grave incidente oggi intorno alle 13.20 a Dueville. Un motociclista di Sarcedo, 42enne, su Yamaha, è grave dopo l'impatto con una utilitaria Ford Ka. Lo scontro in via Monte Pasubio è stato molto violento, con conseguenze che sarebbero molto pesanti soprattutto per i gravi traumi multipli riportati dall'uomo alle gambe. Il centauro è stato sbalzato alcuni metri più avanti dal luogo dell'impatto, mentre il motociclo ha proseguito la marcia per circa 120 metri.

Grave il motociclista

L'automobilista 29 enne, A.F., del posto, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del Consorzio polizia locale Nordest Vicentino. Il 42 enne è stato trasportato al San Bortolo in codice rosso, in prognosi riservata.



Cosa è successo

L'incidente si è verificato in via Monte Pasubio. via Monte Novegno di Dueville. Il conducente del veicolo Ford Ka, giunto allo stop di via monte Novegno, per cause in corso di accertamento, immettendosi in via Monte Pasubio non si è accorto del motociclo Yamaha che viaggiava in direzione Villaverla. L'impatto è stato molto violento.