Schianto al tornante tra due auto e una moto: quattro persone rimangono ferite

CALTRANO (VICENZA) - Incidente al tornate, quattro persone rimangono ferite. Attorno alle 16:30 di oggi, 12 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti al secondo tornante della strada del Costo nel territorio di Caltrano per un incidente tra due auto e una moto: il bilancio è di quattro persone ferite. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti, tutti in maniera non grave, sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.