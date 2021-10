A fuoco il materiale per i campi scout: le fiamme lambiscono la Chiesa

VICENZA - Incendio nella serata di lunedì 25 ottobre 2021, intorno alle 21.30, nella parrocchia San Paolo, in via Giosue Carducci a Vicenza. A prendere fuoco i pali di legno all’esterno della Chiesa. I pompieri, arrivati nell’immediatezza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme del deposito di materiale di legno, utilizzato dagli scout per i campi estivi, evitando il coinvolgimento della Chiesa. Il calore ha provocato la rottura di un vetro nella parte superiore della Chiesa e l’annerimento in parte della facciata. Le cause delle fiamme di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della polizia di stato intervenuta sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate a mezzanotte circa.