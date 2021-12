“Grazie Paolo”: 20 mila card dedicate a Pablito a un anno dalla scomparsa Foto

VICENZA - Pablito in cartolina. Come ai tempi del Real Vicenza. A un anno dalla scomparsa dell'eroe dei mondiali del 1982, Vicenza, città d'adozione, dopo lo slargo con il suo nome inaugurato di recente di fronte allo stadio, gli dedica un'altra iniziativa. Dal 9 dicembre in città verranno distribuite 20 mila card da condividere sui social con un selfie e l'hashtag #amicidipaolorossi. Le cartoline, con l'immagine del campione e la scritta “Grazie Paolo”, si potranno trovare nei negozi del centro storico che esporranno la locandina “Tutti insieme per Paolo Rossi”, negli uffici Iat e nella sede del consorzio Vicenzaè. Inoltre verranno consegnate allo stadio Menti in occasione della partita Vicenza-Como di domenica 12 dicembre. Tutto è nato da un'idea del gruppo “Amici di Paolo Rossi” con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Lanerossi Vicenza. L'omaggio, come detto, prevede anche un selfie con la cartolina. Lo scatto potrà essere condiviso con lo stesso gruppo Facebook degli “Amici” o su Instagram.

