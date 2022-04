Gli occhi elettronici sulla città: targa system in azione contro furti e criminalità

VICENZA - Controllano il traffico ed eventuali irregolarità. Leggendo le targhe, infatti, sono in grado anche di contrastare i furti di auto.

Vicenza si blinda con 3 nuovi targa system, i primi installati in città. Dotati di 2 telecamere ciascuno - 6 in tutto - i varchi sono in fase di collaudo in Riviera Berica all'altezza del passaggio pedonale vicino alla Rotonda, in strada Marosticana vicino al centro commerciale Schiavotto e in viale Trieste, alla rotatoria con viale Fiume.

Presto ne arriveranno altri 3 grazie ai 45 mila euro stanziati dalla Regione e ai 60 mila del Comune. Gli occhi elettronici troveranno posto in viale della Scienza, a Ponte Alto e in viale della Pace.

Furbetti e pirati della strada sono avvisati. Il capoluogo sarà sempre più blindato contro i fenomeni criminali. «E' un progetto in cui crediamo molto e che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ci ha invitato a implementare - sottolinea il sindaco Francesco Rucco - Grazie ai portali garantiremo alle centrali operative il monitoraggio completo dei mezzi in transito».