«Cadono calcinacci dall'alto»: galleria chiusa al transito, verifiche in corso

CORNEDO - La notte scorsa, all'una, i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria Serenissima della SP 133 variante di Cornedo (Vicenza) per il distacco di calcinacci. La segnalazione è arrivata da un automobilista che ha segnalato la caduta di materiale. I vigili del fuoco accorsi da Schio e Vicenza con l’autoscala, hanno provveduto ad un controllo immediato del tetto. Constatato il pericolo di ulteriori distacchi di calcestruzzo hanno fatto intervenire l’azienda Viabilità competente per la strada, la quale ha chiuso momentaneamente la galleria per provvedere alla verifica e manutenzione del tunnel. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.