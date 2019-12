Colpo in pizzeria, rubata affettatrice antica del valore di 25 mila euro

VICENZA - E' molto probabilmente un colpo su commissione e comunque studiato nei particolari quello messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì alla pizzeria "Da Pino" in via Gallo a Vicenza, noto e frequentato locale che si trova a poche decine di metri dal tribunale di Borgo Berga.



Secondo quanto riportato oggi dal Giornale di Vicenza ignoti hanno sfondato una porta, utilizzando una mazza o un martello di grosse dimensioni, con il quale hanno colpito ripetutamente una porta antipanico al piano terra sino a quando sono riusciti a sfondarla. Una volta entrati nel locale hanno rivolto le loro attenzioni verso una storica e costosa affettatrice Berkel, fabbricata in Olanda e del valore di almeno 25 mila euro, acquistata nel 1974 dagli attuali titolari e che ora rappresenta un pezzo da collezione, molto ambito nel mercato dei collezionisti.



Il furto è avvenuto in tempi rapidi e una volta rubata l'affettatrice i ladri sono scappati, prima dell'arrivo sul posto di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Rangers, allertata del furto dalla centrale dopo che era scattato l'allarme collegato alla centrale operativa. Il titolare della pizzeria ha dichiarato che denuncerà il fatto alle forze dell'ordine, che cercheranno di risalire ai responsabili attraverso la visione dei filmati della videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA