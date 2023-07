Vicenza. Di giorno collaboratrice scolastica, ma di sera aveva quel secondo lavoro che l'ha messa nei guai

VICENZA - Aveva due lavori, collaboratrice scolastica la mattina e barista la sera. Ma alla scuola non aveva chiesto l'autorizzazione. La donna è stata scoperta dalla guardia di finanza di Vicenza durante alcuni controlli: lavora in una scuola di Lonigo e in un bar di Sossano. I finanzieri hanno ricostruito il periodo di lavoro effettuato e i relativi compensi. Il titolare del bar ha ricevuto una multa pari al doppio dei compensi elargiti alla donna. Lei invece rischia provvedimenti di carattere disciplinare e dovrà versare tutti i compensi percepiti alla scuola: è stata segnalata per danno erariale.