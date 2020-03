I contagiati sono 37: altri 3 ricoveri a Santorso, 5 in rianimazione al San Bortolo

MAPPA

Sono in lieve miglioramento le condizioni dell'agente di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vicenza risultato positivo al virus Covid-19: se le positive indicazioni odierne saranno confermate, potrebbe essere staccato dalla ventilazione forzata. Lo comunica una nota del ministero della Giustizia Il poliziotto è ricoverato nell'ospedale cittadino ed è attualmente in terapia intensiva. Al momento della conferma della positività, la ULSS n. 8 di Vicenza, riunitasi urgentemente con il direttore e il omandante dell'istituto, ha immediatamente provveduto a trasmettere all'istituto il vademecum con le indicazioni da adottare «per la gestione dei casi asintomatici di pazienti con ILI o di contatti stretti in isolamento domiciliare». Agli operatori penitenziari, riferisce la nota, «è stato raccomandato di segnalare immediatamente all'unità sanitaria dell'istituto eventuali sintomi di malattia, in particolare difficoltà respiratorie e/o febbre superiore a 38°: in tal caso sarà subito avvisato il servizio di igiene pubblica che provvederà ad effettuare il tampone presso appositi ambulatori dell'Ospedale civile». Non è stato invece ritenuto necessario sottoporre a isolamento sanitario il poliziotto penitenziario accasermato nella stessa stanza dell'agente contagiato, si spiega dal ministero, «poiché quest'ultimo aveva usufruito di congedo ordinario dall'8 al 18 febbraio e il suo compagno di camera, a sua volta, dal 19: dall'unica notte passata nello stesso locale sono già decorsi senza complicazioni i 14 giorni previsti dalla quarantena, scaduti il 3 marzo». Non si rilevano al momento casi di sospetto contagio fra i detenuti dell'istituto vicentino.

Ultimo aggiornamento: 15:03

VICENZA - Nuovo aggiornamento per la giornata di oggi, sabato 7 marzo, per l'allarme Coronavirus nel Vicentino. Secondo i dati forniti oggi dalla Regione e dalle due Ulss beriche (la 7 e la 8) dei 543 casi registrati in Veneto, sono complessivamente 37 quelle che si registrano nella provincia berica. Rispetto a ieri (venerdì) le novità principali sono tre nuovi ricoveri all'ospedale di Santorso e uno in terapia intensiva al San Bortolo, dove erano già stati ricoverati 4 pazienti, che ora sono diventati dunque 5.Buone notizie anche per quanto riguarda le nuove assunzioni. Delle 525 unità immediate a tempo indeterminato di personale sanitario in Veneto, proprio per far fronte alla situazione causata dall’epidemia di coronavirus, sono complessivamente 78 le figure professionali destinate al Vicentino: 16 per l'lss 7 Pedemontana e 62 per l'Ulss 8 Berica.