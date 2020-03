VICENZA - Preoccupato per l'aggravarsi della situazione sanitaria e sociale anche nei territori della sua diocesi, ma confortato dalle tante manifestazioni di fede, preghiera e carità fraterna che pure in questi tempi di limitazione della pratica religiosa fioriscono tra la gente come segno di speranza, il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol invita «tutti i fedeli a rinnovare con lui in forma pubblica e solenne l'atto di affidamento della città e della diocesi di

Vicenza alla Madonna di Monte Berico».



Martedì 24 marzo alle 20.30, si legge in una nota diocesana, «nei primi vespri della solennità dell'Annunciazione, il vescovo salirà al Santuario di Monte Berico per elevare, a nome di tutta la Chiesa che è in Vicenza, la preghiera di supplica alla Madre della Misericordia affinché intervenga in favore dell'umanità, aiutandoci a sconfiggere questa pandemia che ci affligge generando angoscia, sofferenze e lutti. La preghiera avverrà necessariamente a porte chiuse, ma sarà trasmessa da Radio Oreb (fm 90.20 www.radioreb.org) e da TeleChiara». © RIPRODUZIONE RISERVATA