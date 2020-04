Altri 5 decessi nelle Ulss beriche in giornata: c'è anche una donna di Potenza

VICENZA - Altri cinque decessi - a cui si aggiunge quello avvenuto a Valdagno la notte scorsa e già reso noto con il bollettino della Regione Veneto di stamane - si sono verificati oggi (lunedì 20 aprile) in provincia di Vicenza, secondo i dati forniti in serata dalle Ulls beriche.



I quattro pazienti morti nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 8 (tra cui quello di Valdagno, del quale non erano state fornite le generalità) sono una donna di 85 anni residente a Montorso, una 73enne di Torri di Quartesolo e una 84enne residente ad Armento (Potenza). L'ultimo è invece un uomo di 68 residente a Vicenza.



Due invece i decessi avvenuti nell'ambito del territorio dell'Ulss entrambi all'ospedale di Santorso: si tratta di un'anziana di 89 anni di Bassano del Grappa e un uomo di 80 anni proveniente dall'ospedale di comunità di Marostica, struttura quest'ultima dove era già morti due pazienti nelle settimane scorse. Con l'aggiornamento di oggi da quando è scoppiato l'allarme sanitario, va rilevato che sono saliti a 44 i decessi verificatisi all'ospedale di Santorso, centro di riferimento per la lotta al Covid-19 nel Vicentino.



In controtendenza con la crescita dei decessi (nella giornata di domenica non ne erano stati registrati) nelle due Ulss vicentini si riconfermano i dati positivi incoraggianti con un aumento di guariti e la diminuzione dei ricoveri e delle persone in isolamento domiciliare. La buona notizia di oggi - evento mai successo da quando è scoppiata l'epidemia - che arriva dalla Ulss 8, inoltre, dove a fronte nelle ultime 24 ore di 322 tamponi e 221 test sierologici non si è registrato nessun nuovo caso positivo.

