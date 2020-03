Da domani nelle farmacie della città in distribuzione 15 mila mascherine

VICENZA - Da domani (venerdì 27 marzo) nelle farmacie della città di Vicenza saranno disponibili per i residenti 15 mila mascherine della Regione Veneto. A dare la notizia è il Comune di Vicenza, al quale è stato fornito un primo lotto. Le mascherine saranno consegnate gratuitamente ai cittadini che si recheranno in caso di necessità in farmacia per l'acquisto di medicinali: si potrà entrare uno alla volta per ritirarne una a testa.



Si tratta di protezioni non chirurgiche e non DPI (dispositivi di protezione individuale) che non assicurano una difesa totale, pertanto resta valido l'obbligo di restare a casa, salvo che per spostamenti autocertificati per comprovate necessità e urgenze. Per quanto riguarda il resto delle mascherine destinate al capoluogo berico, il Comune è ancora in attesa di notizie da Venezia: con successiva comunicazione saranno specificate le modalità di distribuzione.



Realizzate in “tessuto non tessuto”, le mascherine sono strettamente personali, sono monouso e non sono lavabili. Non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare. Mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restano l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone.



Nel frattempo in città prosegue anche la distribuzione delle mascherine destinate alle persone con fragilità per un totale di 10.698 nuclei familiari. Dopo un primo di lotto di 15 mila mascherine che è attualmente in fase di distribuzione, nei prossimi giorni ne saranno distribuite altrettante, sempre con la modalità porta a porta agli over 75 anni che vivono da soli o con altri anziani over 75 anni, e a tutte le altre persone segnalate dai servizi sociosanitari. Sono previste due mascherine per ogni nucleo familiare. Ad effettuare il servizio sono i volontari, reclutati tra i gruppi scout della città che hanno ricevuto formazione di protezione civile, che sono riconoscibili perché in possesso di un tesserino con indicato "Volontario Vicenza" e il loro nome.