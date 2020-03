​Coronavirus, flash mob musicale a Vicenza: cosa è successo

VICENZA - Anche la città di Vicenza ha partecipato nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 13 marzo) al flash mob "sonoro" al quale tutti i cittadini erano invitati restando rigorosamente nelle loro case, ma uscendo sui balconi e sui davanzali.



Nel capoluogo berico l'iniziativa è stata raccolta dai residenti di contra' Muscheria, nel centro storico - nella parte finale del filmato si vede anche la Basilica Palladiana, posta a poche decine di metri - che però non hanno intonato l'inno di Mameli, ma bensì "I giardini di marzo", una storica canzone e di successo di Lucio Battisti. Uno dei partecipanti ha utilizzato anche una chitarra, come si sente distintamente nel filmato.



Ecco l'appello che era stato lanciato sui social di tutta Italia. "Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani. Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno". Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA