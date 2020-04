Solo 6 comuni senza contagiati: c'è anche Laghi, il più piccolo del Veneto

VICENZA - Sono solamente 6 i comuni del Vicentino (in totale scesi a fine 2019 a 114, erano 121 nel 2014 prima delle fusioni) dove secondo i dati forniti dall'Azienda Zero della Regione Veneto non si è registrato nessun caso di positività al Covid-19. I sei centro, sparsi un po' in tutta la provincia berica, sono Asigliano Veneto, Bressanvido, Gambugliano, Laghi, Salcedo e Zovencendo.



Si tratta di comuni con un numero mediamente basso e tra questi c'è dunque anche Laghi, situato nella Val Leogra, ai confini che con i suoi 121 abitanti (erano 125 secondo i dati Istat 2015) è il più piccolo del Veneto. Tra gli altri c'è anche Gambugliano, che è uno dei comuni (molto piccolo, 840 abitanti) dell'hinterland di Vicenza. Inevitabilmente è il capoluogo berico quello in cui si registra il più alto numero di contagiati



Secondo quanto precisa l'Azienda Zero in alcuni casi potrebbe trattarsi di persone residenti o domiciliate in un altro comune, ma che risultano censite in un determinato territorio dalla "Banca dati Sanitaria Regionale".