Bordignon group acquista la Zincheria B&B, superati i 45 milioni di fatturato

Bordignon Group di Vicenza (Zincherie Valbrenta) si espande in Friuli Venezia Giulia con il perfezionamento dell'acquisto di Zincheria B&B. Un'azienda nata nel 1983, a Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, che si sviluppa in un'area di 150.000 metri quadri, di cui 7.000 completamenti coperti. L'azienda è in possesso di una vasca della lunghezza di 16 metri, larga un metro e mezzo e profonda 3,2 metri. Un'azienda storica, che oggi dà da lavorare a 80 persone e fattura circa dieci milioni di euro.

Grazie all'ultima acquisizione, Bordignon Group oggi ha una capacità produttiva, nei quattro impianti, di 20 mila tonnellate al mese di acciaio zincato a caldo. Il gruppo dà lavoro a circa 300 persone e vanta una rete commerciale che copre tutta l'Europa centro-orientale e un fatturato che oggi ha raggiunto i 45 milioni di euro (in crescita del 26% sul 2019).

© RIPRODUZIONE RISERVATA