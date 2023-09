Vicenza. Incontro con il capo di gabinetto del ministro della giustizia Rizzo: «La riapertura dei tribunali non è una priorità»

VICENZA - Il Comitato per Una Giustizia di Qualità a Vicenza ha incontrato oggi, venerdì 22 settembre, a margine di un convegno presso l'Ordine degli Avvocati, il capo di gabinetto del ministro della giustizia Alberto Rizzo in merito alla riapertura dei tribunali, tra cui quello di Bassano. Rizzo ha affermato che la decisione sul tema non è tra le priorità in calendario, confermando che le criticità prioritarie sono ad oggi rappresentate dalla grave carenza di organico nei tribunali esistenti, come quello di Vicenza.

Durante il convegno Rizzo ha avuto poi modo di presentare agli operatori i progetti in corso di realizzazione, tra i quali il Tribunale Unico della Famiglia.