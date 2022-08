Basilica, Olimpico, Chiericati: tutto aperto. A Ferragosto la cultura non va in vacanza

VICENZA - Musei chiusi per ferie? Macché. Nel weekend di Ferragosto a Vicenza saranno tutti aperti.

Dall'Olimpico al Palladio museum, dal museo del Risorgimento a quello archeologico. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma c'è di più. Il 15 agosto le Gallerie di palazzo Leoni Montanari saranno gratuite. Insomma, la cultura berica non va in vacanza, forte dei numeri che, nel primo fine settimana d'agosto, hanno registrato tremila ingressi nel polo museale. «Un bel segnale che ci spinge ad impegnarci per garantire un'offerta culturale sempre più ampia - è il commento dell'assessora alla cultura Simona Siotto - Sono undici i siti compresi nella Vicenza card, il biglietto cumulativo valido per 8 giorni al costo di 20 euro».

Nel dettaglio, Olimpico, pinacoteca del Chiericati e chiesa di santa Corona saranno aperti fino al 21 agosto dalle 10 alle 18, mentre il museo archeologico e quello del Risorgimento a Monte Berico dalle 10 alle 14. Palazzo Thiene dal giovedì alla domenica e il 15 agosto sempre dalle 10 alle 18.

Anche la basilica palladiana sarà visitabile dalle 10 alle 18, mentre la terrazza alla stessa ora ma solo dal venerdì alla domenica. Nel weekend quest'ultima farà servizio di bar serale. Nella sala degli Zavatteri, al piano terra, è stata allestita la mostra gratuita dedicata allo scultore vicentino Nereo Quagliato.

Tra gli eventi, lo spettacolo di suoni e luci previsto ancora all'Olimpico e la mostra sulle palaffitte e le piroghe del lago di Fimon all'archeologico. Infine il 14 agosto dalle 9 alle 13 nella loggia del Capitaniato in piazza dei Signori è in programma lo spettacolo Concerto matinèe con musiche di Corelli, Beethoven, Schubert e Debussy. Ogni domenica ritrovo alle 10.30 all'archeologico per il Pantagiro, passeggiate animate nei musei civici. Informazioni sul sito del Comune di Vicenza e allo 0444.320854.