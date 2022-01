Chiuso il bar Oasi per 15 giorni, pregiudicato nigeriano espulso e rimpatriato

VICENZA - Il Questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha chiuso per 15 giorni il Bar «Oasi» per violazione delle norme del Testo unico di pubblica sicurezza. Il locale - in passato già oggetto di numerosi controlli da parte delle Forze di Polizia, in occasione dei quali sono state verificate irregolarità di vario genere, è stata sistematicamente riscontrata la presenza di soggetti pregiudicati, tanto da farlo considerare un luogo abituale di ritrovo di costoro - è stato teatro di svariati episodi di particolare gravità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'Ufficio Immigrazione della Questura ha anche effettuato venerdì pomeriggio e sera verifiche sui documenti di soggiorno posseduti da cittadini stranieri identificati in centro città, tutti dimoranti in provincia e con a proprio carico precedenti di varia natura e gravità, in quanto coinvolti a vario titolo in attività illegali. Nei confronti di uno di essi - un cittadino nigeriano di 36 anni con numerosi precedenti penali e/o di Polizia, tra i quali furto aggravato, spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi, ricettazione ed invasione di edifici pubblici - sprovvisto del permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio nazionale, nei confronti del quale più volte è stata dichiarata inammissibile la richiesta di asilo politico e già espulso due anni orsono, il Questore, ha emesso decreto di accompagnamento immediato alla frontiera. Sabato mattina il nigeriano è stato scortato al Centro per i Rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ove permarrà in attesa di essere imbarcato nel più breve tempo possibile su un volo per Lagos.