Cellulari, tablet, gioielli, orologi e 160 biciclette: all'asta gli oggetti smarriti

VICENZA - Sono 160. Smarrite e mai richieste dai proprietari.

Dal 5 al 15 febbraio andranno all'asta - rigorosamente telematica per l'emergenza sanitaria - ben 160 biciclette ritrovate a Vicenza e rimaste per diverso tempo nei depositi del Comune.

I mezzi saranno venduti assieme ad altri oggetti come cellulari, computer portatili, tablet, macchine fotografiche, orologi, gioielli e bigiotteria, casco da moto e addirittura un tosaerba. Tutti rinvenuti dai cittadini e, come detto, mai reclamati.

Nella sede dell'Istituto vendite giudiziarie di Costozza di Longare, in via Volto 63, sarà possibile prendere visione delle 2 ruote fino al 12 febbraio tra le 12 e le 16. Per evitare assembramenti, è necessario prenotare la visita on line (http://bit.ly/32z6blN). Ulteriori informazioni su www.ivgvicenza.it/news/asta-di-biciclette-e-oggetti-smarriti.

