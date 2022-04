Anna Valle gira “Luce dei tuoi occhi”: piazze e vie come un set televisivo

VICENZA - La città del Palladio come un set televisivo. Con due noti attori: Anna Valle (vicentina di adozione vive da anni in città dove ha sposato nel 2008 l'avvocato Ulisse Lendaro, anche regista e produttore) e Giuseppe Zeno.

Dal 5 al 9 aprile, prima piazza San Lorenzo con via Montagna e contra' Cordenons, e poi la centralissima piazza delle Erbe ospiteranno le riprese della fiction “Luce dei tuoi occhi”. Si tratta del sequel della fortunata serie trasmessa su Canale 5, che ha fatto scoprire Vicenza ai telespettatori.

La troupe - diretta dal regista Fabrizio Costa - è alle prese con la seconda stagione di un racconto che ha per protagonista Emma Conti impegnata nella ricerca della figlia scomparsa. Nuovi ciak il 23 maggio per 9 settimane. Gli attori e la produzione si fermeranno nel capoluogo berico fino al mese di luglio.

Le scene, come detto, verranno girate in vari luoghi del centro, in particolare in quelli più suggestivi come piazza dei Signori, corso Palladio e ponte San Michele. «A seguito della messa in onda delle puntate, i nostri musei hanno accolto numerosi turisti incuriositi dalle architetture, dalle vie, dai luoghi visti in tv - sottolinea l'assessore alla cultura Simona Siotto - Ringrazio la produzione per avere scelto ancora una volta Vicenza». E aggiunge: «Stiamo collaborando con la troupe per arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza. Chiediamo la collaborazione di tutti, considerato che si tratta di un'importante vetrina delle bellezze della città e del territorio».