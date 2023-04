Amianto, ex motorista navale riconosciuto vittima: la Difesa pagherà 400.000 euro alla vedova

VICENZA - Il Tribunale di Vicenza ha condannato ilal riconoscimento a vittima del dovere delvicentino, morto nel 2016 per un mesotelioma pleurico contratto sulle navi della Marina Militare, dove ha prestato servizio tra il 1965 e il 1971. Alla vedova Loretta - riferisce oggi l'Osservatorio Nazionale Amianto - il Ministero dovrà concedere 400 mila euro di arretrati più assegni vitalizi per circa 1.900 euro al mese., era impiegato sulle navi nel periodo in cui, per ammissione della stessa Marina l'amianto era comunemente impiegato nella costruzione e non sottoposto a restrizioni. Nel corso del processo l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio, ha dimostrato che Tisato era stato a contatto con l'amianto dei motori, di cui manipolava e lavorava materiali contenenti la fibra, così come per la contaminazione dei locali tecnici e sottocoperta e negli accessori. Le esposizioni all'amianto attivarono il processo infiammatorio che poi ha portato al mesotelioma e alla morte. la conferma è venuta anche dalla perizia del medico legale, Arturo Cianciosi. Le due figlie dell'uomo, Francesca ed Elisa, che all'epoca della morte del papà avevano 32 e 35 anni, non hanno ottenuto un risarcimento per non erano più a suo carico.