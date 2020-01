Rompono bottiglie di vetro e aggrediscono i poliziotti: agente rimane ferito

VICENZA - Si divertivano nello spaccare bottiglie di vetro in strada. E quando sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 26 gennaio), sono arrivati i poliziotti della Squadra Volanti, allertati da diversi residenti, uno di loro ha reagito ferendo un agente, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale San Bortolo: per lui è stata indicata una prognosi di 4-5 giorni.



Il fatto avvenuto è in via Gandhi, vicino al Mercato Nuovo, nel quartiere di San Giuseppe a Vicenza: protagonisti cinque ventenni, tutti di origine nordafricana. Alla vista delle pattuglie il gruppetto si è allontanato, ad eccezione di uno di loro, Bance Abdullaye, 24 anni, nato nel Burkina Faso, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane si è avvicinato con fare minaccioso, pronunciando anche frasi ingiuriose, verso gli agenti, che hanno cercato di ricondurlo alla calma ma lui ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo. A quel punto i suoi quattro amici sono tornati accerchiando i poliziotti che tentavano di caricarlo nell'auto di servizio.



Gli uomini della Questura, a quel punto, hanno utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione per disperdere la banda, che si nuovamente dileguata. Anche Bance ha provato a fuggire, inseguito da un agente, che ha poi colpito con una gomitata al viso. A fatica lo straniero è stato immobilizzato grazie all'intervento di altri poliziotti e poi portato in Questura dove è stato arrestato per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza di viale Mazzini, in attesa del processo per direttissima previsto oggi.

