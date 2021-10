​Il Verona annienta Thiago Motta. 4-0 per Tudor contro lo Spezia e quarto risultato utile consecutivo

Il cambio sulla panchina del Verona continua a mietere vittime, e punti. La squadra di Igor Tudor archivia la pratica Spezia in appena quarantacinque minuti, quarantadue per la precisione, e manda gli uomini di Thiago Motta in fondo alla classifica, penultimi e davanti solo al Cagliari, che manco con la cura Walter Mazzarri è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio.

Al Bentegodi, i padroni di casa aprono subito le danze con un gran gol del Cholito, Giovanni Simeone, alla seconda marcatura in due gare: cross dalla sinistra di Ivan Ilic e colpo di testa vincente dell'ex Fiorentina e Genoa. Passano dieci minuti e anche Davide Faraoni mette la firma nel match delle tre. L'esterno di Tudor aggancia al volo un assist di Gianluca Caprari e porta i suoi sul 2-0.

Lo Spezia cresce, e ci vuole un grande Lorenzo Montipò per tenere la status quo nel pomeriggio veronese. Prima una grande parata su Emmanuel Gyasi, poi lo salva la traversa sul tiro di Rey Manaj, infine, sempre sull'albanese di proprietà del Barcellona, il portiere gialloblù riesce a deviare in angolo. Poco prima del duplice fischio, però, arriva il gol che chiude definitivamente i giochi: il ventottenne romano raccoglie un assist di Simeone dal limite dell'area e spiazza Zoet con un tiro che arriva proprio sotto il sette. Tre minuti di recupero e allo scadere è Daniele Verde a provare ad accorciare le distanze con una punizione che il solito Montipò neutralizza.

Nel secondo tempo, il Verona amministra il largo vantaggio e ci prova ogni tanto: al 71esimo è Daniel Bessa a far scendere il sipario sul match. Con una sassata dal limite, il centrocampista mette a segno il definitivo 4-0. All'81esimo, le cose per i liguri diventano grotteste, perché Simone Bastoni dà una gomitata a Ilic e viene espulso. Si conclude senza minuti di recupero la gara del Bentegodi.