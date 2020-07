Al Verona lo spareggio delle outsider che sognano l'Europa: 3-2 al Parma

Ultimo aggiornamento: 2 Luglio, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre un pertugio europeo e ci s’infila l’. Il tre a due del Bentegodi è un messaggio al, che pareggia a Ferrara e vede ilnello specchietto retrovisore, lì a -1. Se lo meritano, quelli di(squalificato, in panchina il vice Paro) il successo sul. È una partita, quella del, in cui per agonismo ci si equivale. Però se gli emiliani vanno soprattutto di fiammate, armandosi come sempre di difesa e contropiede, i padroni di casa menano di più le danze, sono maggiormente costanti, trasmettono una sensazione netta di solidità. Tanto turnover, di qua e di là. Non a caso, forse, il Verona la spunta tramite i cambi: dentroche segna il 2-1 («Può ambire alla Nazionale», così Juric alla vigilia sul 25enne romagnolo, 2 gol e 7 assist stagionali) e dentroche castiga definitivamente una retroguardia avversaria troppo scoperta.Mossa di, dall’inizio, un uomo quasi sempre addosso ad. Funziona solo in parte, perché il Verona è pieno di alternative (vedie, a livello generale, la ripresa ben giocata anche senza punte di ruolo) e soprattutto fa quasi sempre male quando trova le fasce per metterla in mezzo cambiando il fronte. Okay, nel Parma, il futuro bianconero(settimo graffio in campionato, più sette assist), male invece la panchina perchénon mettono le unghie sul match. Nella corsa di provincia all’Europa, l’Hellas mette la freccia. E dopo essere parso stanco col, dimostra di avere ancora energie e una rosa che può dare garanzie. Al prossimo giro, Zaccagni e soci fanno visita al: il Parma, invece, ospita la