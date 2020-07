Nullatenente di 27 anni con 315 veicoli intestati, sparita: ha lasciato debiti per 200mila euro

VERONA - Sulla carta risulta nullatenente, tanto che, in virtù di una partita Iva aperta per il commercio di auto, ha anche percepito il reddito per l'emergenza Covid-19. E’ così che una ragazza 27enne veronese, residente in città, nel corso degli ultimi 5 anni è diventata proprietaria di ben 315 veicoli, che faceva movimentare senza dichiarare alcun reddito. E alcuni di questi suoi veicoli sono stati utilizzati da sconosciuti per commettere reati, come furti in appartamento e assalti ai bancomat.



La donna, nel frattempo, è riuscita a far perdere le proprie tracce, tanto che il Comando ha provveduto alla cancellazione dall'anagrafe. La Procura di Milano ha invece emesso un provvedimento di blocco anagrafico per la veronese, già notificato all'Aci Pubblico Registro Automobilistico e alla Motorizzazione, che le impedirà qualsiasi acquisto o vendita di veicoli. I veicoli a lei intestati sono stati tutti radiati e in caso di rintraccio sul territorio verranno immediatamente sequestrati e successivamente confiscati. La donna risulta indagata per il reato di induzione in errore verso pubblici ufficiali del Pra e della Motorizzazione e per il reato di truffa ai danni dello Stato per l’apertura della partita Iva fittizia. I veicoli, che circolavano in tutta Italia con conducenti spesso protagonisti di fatti criminali, hanno accumulato in sanzioni al codice della strada, cartelle esattoriali, bolli, pedaggi autostradali una somma pari ad oltre 200.000 euro.



Il risultato è frutto dei controlli stradali della Polizia Locale di Verona, con l'aiuto del database "Giano", e le attività di indagine della Procura di Milano con la Sezione PG dei Carabinieri dell'Ufficio Intestazione Fittizia Veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA