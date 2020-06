La scomparsa del sen. Bertacco, il sindaco «Lui c'era sempre per noi», mercoledì lutto cittadino

VERONA - "C'era sempre anche in questi ultimi giorni in lui un grande ottimismo che ti faceva pensare che ce l'avrebbe fatta. Io perdo un grande amico e la città perde un pezzo importante della sua vita", così ha raccontato oggi il sindaco Federico Sboarina, visibilmente commosso, ricordando l'assessore ed ex sen. Stefano Bertacco scomparso ieri dopo una lunga malattia.

"Era stato ricoverato sabato sera. Ieri sono riuscito e entrare nella sua stanza pochi istanti prima che si spegnesse. Domani mattina, martedì 16, allestiremo una camera ardente nell'androne di Palazzo Barbieri con ingresso dalla scalinata. Mercoledì mattina verranno celebrati i funerali alle 15.30 a San Zeno".

Ci saranno le bandiere a mezz'asta e mercoledì sarà giornata di lutto cittadino.

IL SUO ULTIMO VIDEO

