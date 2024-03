Gruppo Veronesi, premio ai dipendenti di oltre 2 mila euro: il 20 per cento lo spenderà sulla piattaforma aziendale di welfare

VERONA - Nella busta paga di competenza del mese di febbraio, arriva per le persone del gruppo Veronesi il premio di risultato relativo all'anno 2023. Il premio, del valore medio per persona di 2.250 euro, varia da sito a sito a seconda della tipologia di contratto e si basa sul raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati con le parti sindacali in fase di contrattazione dell'integrativo di secondo livello.

Il gruppo, produttore di mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi, destina il premio alle oltre 7.200 persone che lo hanno maturato. Di queste, circa il 20% ha scelto di spendere il valore del premio in welfare tramite la piattaforma aziendale online dedicata, "Veroneasy Life".