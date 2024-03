G7 Industria, tra i temi: «L'applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale» Video

VERONA - Con la 'foto di famiglia' all'Arena, parte a Verona il G7 Industria, la prima riunione ministeriale del percorso della presidenza italiana del G7. L'incontro è al palazzo della Gran Guardia, presieduto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Tre le aree di discussione proposte dall'Italia: applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale; Sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti; Sviluppo digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un focus sull'Africa, in linea con il 'piano Mattei'.

Sono presenti: François-Philippe Champagne, ministro dell'innovazione, della scienza e dell'industria del Canada; Robert Habeck, vice cancelliere e ministro dell'economia e dell'azione climatica della Germania; Taku Ishii, viceministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Giappone con il connazionale Junji Hasegawa, viceministro degli affari interni e delle comunicazioni; Michelle Donelan, segretario di Stato per la scienza, innovazione e tecnologia del Regno Unito; Marina Ferrari, segretario di Stato per il digitale della Francia; Zoe Baird, Senior Counselor per l'Ai e dello sviluppo dell'occupazione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.