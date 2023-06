Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, condannato a 30 anni Davide Fontana. La zia: «Senza ergastolo non c'è giustizia»

È stato condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi, nella sua casa di Rescaldina (Milano) e aver poi disperso i suoi resti, fatti a pezzi, in provincia di Brescia.

Carol Maltesi, mamma di un figlio piccolo che abita a Verona, lavorava come commessa in un negozio di profumi e negli ultimi anni si era avvicinata al mondo del porno a pagamento attraverso il sito «Onlyfans» col nome «Charlotte Angie». Una perizia psichiatrica ha accertato che l'imputato era capace di intendere e di volere.

Carol Maltesi, la zia: «Senza ergastolo non abbiamo avuto giustizia»

«È una vergogna, mia nipote l'ergastolo lo ha avuto a vita, così come sua madre e il mio nipotino». Sono le parole della zia di Carol Maltesi, Anna, al termine del processo di Davide Fontana. «Lascio tutto nelle mani di Dio, è una vergogna - ha ribadito tra le lacrime - ci aspettavamo l'ergastolo, anche se a mia sorella non interessava, perché tanto niente le riporterà Carol». «Con tutto quello che succede - ha concluso -, tra dieci anni sarà fuori e potrà rifarsi una vita, mia nipote a 26 anni non torna più».