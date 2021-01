​Camionista trovato morto nella cabina del tir, a dare l'allarme un collega

VERONA - Camionista trovato morto all'interno della cabina del tir a Verona, in via Pacinotti. Con ogni probabilità è deceduto durante la notte, colto da un malore, l'uomo che questa mattina, 8 gennaio, poco prima delle 10, è stato trovato esamine nella cabina del suo tir. A dare l'allarme al 118 un altro autista che non vedendo il collega uscire da Tir, questa mattina, si è insospettito. Ha provato a chiamarlo senza ottenere risposta ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'automedica ed un'ambulanza ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista.

