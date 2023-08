Tenta di violentare una donna in un parcheggio a Bardolino: salvata dai carabinieri

VERONA - Tenta di stuprare una donna nel parcheggio: arrestato in flagranza un 45enne, ora in carcere nell'attesa dell'udienza di convalida. Il fatto è accaduto nella tarda serata di domenica 20 agosto in un parcheggio di Bardolino, in provincia di Verona.

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri di Bussolengo (Verona) con l'accusa di lesioni personali e tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 34 anni. I militari dell'Arma stavano eseguendo un servizio di perlustrazione nel parcheggio, in seguito a numerose richieste pervenute alla centrale operativa di Peschiera del Garda. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo che, secondo la ricostruzione, a bordo della propria auto, stava cercando di abusare della donna.