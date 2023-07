Verona. Centinaia di video e immagini di abusi sui bambini, arrestato 47enne

VERONA - Un archivio di centinaia di file pedopornografici, di abusi sessuali su minori anche in tenera età. Un 47enne della provincia di Verona è stato arrestato dalla polizia postale, arrivata a lui dopo un'articolata indagine. Il materiale è stato sequestrato e verrà analizzato dagli esperti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica per identificare i bambini vittime di abusi.