Volotea cerca 30 hostess e steward per gli aeroporti di Venezia e Verona

VENEZIA/VERONA- La compagnia aerea Volotea sta organizzando a Venezia e Verona delle sessioni di recruitment per selezionare nuovi equipaggi basati presso gli aeroporti Marco Polo e Catullo. Sono oltre 30, tra hostess e steward, le posizioni disponibili. Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell'aviazione. Per candidarsi basta inviare la propria candidatura cliccando sul sito jobs.volotea.com e compilare tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati verrà ricontattato dal vettore per poter accedere alle fasi successive della selezione, che si svolgeranno nella prima settimana di aprile sia a Venezia sia a Verona. Dall'avvio delle sue attività, la compagnia ha trasportato presso gli aeroporti di Venezia e Verona 6 milioni di passeggeri.



In Veneto, dove può contare su una squadra di 230 persone, l'offerta del vettore per il 2019 si articola in più di 12.000 voli e oltre 1.700.000 posti in vendita.

