VIGONOVO – Un vero esercito di grossi topi che scorrazzano liberamente su una porzione di terreno adibito a pollaio. All’interno del serraglio, ma in netta minoranza, anche galline a qualche rara anatra. La scena non si sta verificando in un’area di campagna, ma all’interno di una proprietà privata posta a confine tra numerose abitazioni ubicate tra via Cesare Battisti e via Venezia, nella zona più densamente popolata della pur piccola frazione Galta di Vigonovo.

Il video impressionante

Un video che riprende la scena, girato nei giorni scorsi e diffuso da un cittadino che abita in una palazzina confinante, sta letteralmente spopolando su un social rivierasco. La prima segnalazione di protesta inoltrata dalla stessa persona al comune di Vigonovo risale allo scorso 20 novembre. Da allora se ne sono aggiunte molte altre, compresa quella dei titolari di un locale pubblico adiacente. “Igiene zero. Più che un pollaio, sembra un vero e proprio allevamento di topi - afferma A.T.. E’ nascosto alla vista da via Battisti in quanto sorge sul lato opposto di un fabbricato dove alloggiano molte persone di origine cinese. A chi tocca intervenire per risolvere il problema pare che non sia ancora del tutto chiaro, visto che a quanto pare il Comune aspetta l’intervento del Servizio Igiene pubblica dell’Ulss 3 Serenissima e viceversa”. L’immobile in questione ha anche una porzione commerciale, con due locali chiusi ormai da anni che si affacciano sulla centralissima via Cesare Battisti e un tempo sede di una cartoleria. Ma ora spunta un piccolo giallo. Secondo l’anagrafe comunale, in quel fabbricato non ci dovrebbe abitare nessuno. Secondo una verifica catastale fatta eseguire dai confinanti, terreno e fabbricato risultano appartenere ad una agenzia immobiliare di Milano.