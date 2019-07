Telecamere per proteggere le case Ater del quartiere Pertini

di Davide Tamiello

Un grande fratello per tenere alla larga le occupazioni abusive. Il piano era stato annunciato ad aprile ma, ieri, è diventato finalmente operativo: Ater ha fatto installare 26 telecamere in via Camporese, zona “calda” del quartiere Pertini. «Abbiamo risposto alla richiesta di videosorveglianza che ci era stata posta dal Comitato - spiega il presidente, Raffaele Speranzon - facendoci carico di una spesa che reputo un investimento, per la sicurezza degli inquilini e per contrastare danneggiamenti e situazioni di degrado al patrimonio dell’azienda». Un investimento da oltre 30 mila euro per strumenti ad alta tecnologia: telecamere in hd, mobili, che verranno gestite da una centrale di controllo affidata a una società privata di sorveglianza.