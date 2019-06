Vogalonga, duemila imbarcazioni iscritte alla 45/a edizione della regata

VENEZIA - Venezia ancora una volta rinnova il suo indissolubile legame con la tradizione del remo. È stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti la 45/a edizione della Vogalonga, che si svolgerà domenica prossima su un percorso di circa 30 chilometri. Si tratta di una regata non competitiva che ogni anno attira nel Bacino di San Marco, luogo della partenza, migliaia di persone e imbarcazioni da tutto il mondo. Ad oggi sono 1948 gli equipaggi iscritti a questa edizione, per 7.410 vogatori provenienti da 33 nazioni di tutti e 5 i continenti.



«Venezia ha un richiamo talmente grande che in questi giorni arriveranno persone da tutto il mondo per difendere il suo messaggio ambientalista, che si mantiene uguale anno dopo anno e che non dobbiamo sottovalutare - ha dichiarato il consigliere delegato alle Tradizioni Giovanni Giusto - Saranno poche ore di manifestazione, ma costituiranno un segnale importante che si perpetua da 45 anni. Domenica ci riprenderemo la laguna, rinnovando lo spirito di chi in Venezia ci crede. Sarà un giorno straordinario, durante il quale si concentreranno in città tantissime presenze positive. È il turismo sano che vogliamo».

