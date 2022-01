Venezia Calcio, altri 9 giocatori positivi, a forte rischio la gara di sabato con l'Inter

VENEZIA - Sono meno di nove i calciatori positivi al Covid-19 nel Venezia calcio: dei 14 elementi del gruppo che la società ha annunciato in mattinata, gli atleti coinvolti nel primo pomeriggio sono quindi meno della cifra limite per partire per Milano. Il club lagunare è pronto a sperimentare per primo il nuovo protocollo varato dalla Lega Calcio, che prevede il blocco della partita in caso di 35% di giocatori positivi - nove, appunto - sulla lista dei 25. Resta il fatto che la situazione rimane estremamente fluida, con possibilità, grazie ai cicli di tamponi che si stanno effettuando, di nuovi positivi o di negativizzati, con aggiornamenti che variano di ora in ora. Resta quindi ancora in bilico la partita contro l'Inter, e lumi in merito emergeranno solo nel corso delle prossime ore.