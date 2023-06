Veneto, il 64% dei giovani è ancora a casa con i genitori: ecco quando si sposano e vanno a vivere da soli. Il report

VENEZIA - Nel 2021, in Veneto, il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, rispetto a una media europea del 50%. Al contempo, sono sempre di più quelli che scelgono di trasferirsi all'estero: 4.503,

raddoppiati rispetto a dieci anni fa, il 43% dei quali laureati.

Il dato emerge dal 'Rapporto statistico 2023' presentato stamane a Venezia, nella sede della giunta regionale.

Secondo il rapporto, il 26% dei giovani decide di andare a vivere in coppia, divisi tra chi ha figli (13,9%) e chi non ne ha (12,2%). Si sposta sempre più in là anche l'età in cui ci si sposa: le donne a 35,1 anni e gli uomini a 37,8, con un avanzamento di 11 anni rispetto a due decenni fa. Cambia anche il modello di fecondità: il numero di figli che una donna mette al mondo scende da una media di 1,46 (2008) a 1,27 (2022); il primo figlio si fa, mediamente, a quasi 31 anni.

Sul fronte occupazionale diminuisce il numero dei Neet, che sono il 13,1%, la terza quota più bassa d'Italia. Ma tra i

giovani c'è il maggior rischio di vulnerabilità, con più precarietà e stipendi più bassi. Sono 35% i precari, contro l'8% fra gli over 35. «Mi interessa sottolineare - ha detto il presidente, Luca Zaia - che abbiamo una emigrazione scolastica verso l'estero, ma anche una forte immigrazione. Le distanze si accorciano e l'offerta formativa è internazionale».