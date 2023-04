MESTRE - «Una musica liberante ed energica, canzoni capaci di infondere forza d’animo, coraggio e positività, per ridestare nell’ascoltatore la consapevolezza che la vita è un dono e che dentro di noi esistono risorse immense di cui non ci rendiamo nemmeno conto». Con queste parole Francesco Lorenzi, autore, cantante e chitarrista del gruppo veneto (sono di Thiene), The Sun, descrive il nuovo album “Qualcosa di vero”, uscito in versione digitale, in cd e che, a fine maggio, sarà pubblicato anche in vinile con due brani inediti.

Un disco attraversato da sonorità che hanno nel rock moderno la loro più solida base, per poi ramificarsi in melodiche ballate acustiche fino a brani punk energici e trascinanti. Il gruppo, che nel 2004 ha ricevuto il premio M.E.I. come “Miglior punk rock band italiana nel mondo”, si esibirà stasera, martedì 4 aprile alle 20.45, al Teatro Toniolo, un evento organizzato in collaborazione con la Pastorale Giovanile e il Comune di Venezia. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno all’associazione Hogar Nino Dios di Betlemme, casa di accoglienza per bambini e ragazzi disabili, abbandonati e/o in grave necessità.



I VALORI

La band capitanata da Francesco Lorenzi è infatti molto vicina ai valori cristiani e supporta decine di realtà solidali e progetti a sostegno di varie iniziative benefiche. «Nasciamo come evoluzione dei Sun Eats Hours, band nata nel 1997 - racconta Lorenzi - Prima di siglare un accordo con Sony Music avevamo già all’attivo quattro album in inglese distribuiti in Europa, Giappone e Brasile e centinaia di concerti, poi abbiamo deciso di cambiare rotta, di cantare in italiano, una scelta maturata nel 2008, in seguito a una mia personale crisi esistenziale. Eravamo reduci da una tournée di 102 concerti in 10 Stati tra Europa e Giappone, esperienza caratterizzata da un buon successo ma anche da molti eccessi. Lì ho capito di voler dare un significato più vero alla mia vita e quindi anche alla musica che facevamo».



FAMIGLIE

La band, rinata nel 2009, ha avuto modo di esibirsi nel 2012 al meeting internazionale delle Famiglie, in presenza di Papa Benedetto XVI e, lo scorso anno, dopo una tournée di oltre 40 tappe, tra cui Portogallo, Israele e Slovacchia, ha festeggiato ad Assisi, con un grande evento sold-out, il 25esimo anno di attività. L’intensa tournée che li porterà stasera a Mestre, include anche un concerto alla Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo in programma la prossima estate. Francesco Lorenzi, premiato con la Medaglia del Pontificato di Papa Francesco “per il contributo dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano nel mondo” (2016), ha pubblicato due libri, il best seller “La strada del Sole”, alla decima edizione in Italia e tradotto in otto lingue e il manuale per il combattimento spirituale “I segreti della Luce - 21 passi per la felicità”.

LA BAND

Con Lorenzi militano nel gruppo Riccardo Rossi (batteria), Matteo Reghelin (basso, fisarmonica e armonica), Gianluca Menegozzo (chitarra e cori) e Andrea Cerato (chitarra solista e cori).